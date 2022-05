Covid-19 en Chine: la télé filtre les plaintes, Airbnb jette l’éponge

de notre correspondant à Pékin,

Blouse et lunettes de protection, gants, charlotte sur la tête, les journalistes des médias chinois ont pris leur courage à deux mains pour aller à la rencontre des passagers des premiers métros à reprendre du service dimanche dernier dans la capitale économique chinoise.

On the 1st day of Shanghai resuming some subways, state media reporters interviewed a grandma. When she was saying “since I was born, I have never suffered anything like this, being locked home and couldn’t leave. It’s a big joke,” the reporters pointed mic/cam to somewhere else. pic.twitter.com/6ekWogasOl