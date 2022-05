Covid en Corée du Nord: Pyongyang fanfaronne, les experts s'interrogent

Avec moins de 70 morts et un rythme des infections qui diminue, la propagande officielle affirme depuis plusieurs jours avoir surmonté la crise sanitaire. Pour preuve la propagande du régime a dévoilé les images d’une vaste foule réunie par l’enterrement d’une personnalité du régime. Si le bilan comme l’efficacité des mesures sont remis en cause par les experts, la communication de Pyongyang interroge.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca.

Sur les images de la télévision d’État de ce lundi Kim Jong-un était le seul à ne pas avoir le visage couvert par un masque parmi les officiels du régime qui portaient le cercueil du Maréchal Hyon Chol-chae « Un patriote qui a tout donné à la nation et à l’armée populaire de Corée » selon la présentatrice qui commentait la procession funéraire effectuée devant des dizaines de milliers de Nord-Coréens.

Un vaste rassemblement au cœur de Pyongyang alors que quelques jours auparavant le régime mettait plutôt l’accent sur les rues vides de la capitale. Si la communication alarmiste des premiers jours avait été interprétée comme un appel à l’aide, désormais la Corée du Nord souhaite montrer que la situation s’améliore.

Entre 35 000 et 100 000 morts

Selon les chiffres de Pyongyang le taux de mortalité du variant Omicron serait de 0.002% seulement. Un bilan difficile à croire quand on sait que chez le voisin sud-coréen, ou contrairement au Nord la population est vaccinée il s’élève à 0.16%. D’autant que selon les Nations unies plus de 42% des habitants du régime des Kims souffriraient de malnutrition. Les estimations des experts oscillent plutôt entre 35 000 et 100 000 morts au sein d’une population non vaccinée et particulièrement vulnérable au virus.

