Hong Kong: le procès du cardinal pro-démocratie complique les relations du Vatican avec Pékin

Le cardinal Chen Rijun, évêque émérite du diocèse catholique de Hong Kong, a été arrêté par la police le 3 mai, soupçonné d'avoir violé la loi sur la sécurité nationale. © facebook.com/cardzen

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce matin à Hongkong, six membres d’un fonds d’entraide pour les militants pro-démocratie ont comparu devant le tribunal de West Kowloon. Parmi eux, Margaret Ng, une célèbre avocate des droits de l’homme et Denise Ho, la star de canto-pop, et le cardinal Zen, âgé de 90 ans. Le procès de cette figure iconique de l'église souterraine chinoise met le Vatican dans une situation compliquée face à Pékin.