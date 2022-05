Reportage

Sri Lanka: les pénuries, qui frappent les plus démunis, s'aggravent encore

Des chauffeurs de tuk tuk font la queue pour obtenir de l'essence à Colombo, mardi 24 mai 2022. Les pénuries frappent tous les secteurs de l'économie de l'ile de l'océan indien. © Jelena Tomic / RFI

RFI

Le Sri Lanka est frappé par une crise économique sans précédent. Surendetté et très dépendant de l’extérieur - le Premier ministre vient de récupérer le portefeuille de ministre des Finances -, le pays commence à manquer de tout. Pénuries de gaz, de médicaments, de nourriture et de carburant, la liste des privations s’allonge chaque jour un peu plus tout comme les files d’attentes devant les stations d’essence. À Colombo, les plus pauvres peinent à joindre les deux bouts, mais la solidarité s’organise.