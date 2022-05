Covid-19 en Chine: plusieurs responsables sanctionnés et limogés pour leur gestion de l'épidémie

En Chine, la pandémie de Covid-19 entraîne des sanctions à l’encontre des officiels. Pékin vient ainsi de se séparer de son responsable de la santé et plusieurs responsables du gouvernement local ont été punis pour « négligence » dans la gestion de l’épidémie.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les contaminations semblent marquer le pas, ce jeudi 26 mai, à Pékin, du moins dans les bilans officiels, ce qui n’empêche pas les têtes de tomber. Yu Luming, responsable de la Santé de Pékin, fait l’objet d’une enquête pour « violations graves de la discipline et de la loi », indique ainsi l’agence Chine nouvelle (l’accusation est généralement utilisée dans le dossier de corruption). Il a été limogé.

D’autres responsables au niveau de trois districts de la capitale et deux entreprises notamment font également l’objet de sanctions dans le cadre de deux enquêtes concernant des clusters récents, rapporte le Global Times. L’une concerne un bureau de la China Railway Corporation, dont un employé aurait laissé des travailleurs quitter une zone de contrôle et de prévention Covid-19. L’autre vise une succursale de la plateforme de livraisons Yunda express qui n’aurait pas organisé les tests de dépistage pour ses coursiers, tels que réclamés par les autorités.

Sanctions régulières

Et puis, des sanctions ont été également prises contre des fonctionnaires des départements de supervision industrielle et de la prévention de l’épidémie. Depuis l’apparition de la pneumonie virale à Wuhan à l’hiver 2020, les responsables locaux sont régulièrement sanctionnés, ce qui a parfois entrainé un certain excès de zèle dans l’application des mesures sanitaires et de la stratégie chinoise du « zéro Covid ».

A Shanghai, durement frappée par le confinement, au moins quinze officiels ont été punis pour leur « réponse laxiste », selon les médias d’État, et pour ne pas dire chaotique lors du rebond Omicron. Certains observateurs allant jusqu’à s’interroger sur l’avenir de Li Qiang, secrétaire du parti communiste de la capitale économique chinoise.

