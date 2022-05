La Malaisie suspend ses exportations de poulet face à l'envolée des prix

La Malaisie a annoncé la suspension des exportations de poulet pour lutter contre une pénurie sur son marché national et une flambée des prix. Cette décision inquiète notamment le voisin singapourien, dont plus d’un tiers de l’approvisionnement en poulet vient de Malaisie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

En Malaisie, le poulet est une affaire sérieuse, et avec en moyenne 50 kilos consommés par an et par personne, ce pays multi-confessionnel est le 3e dans le classement des plus gros mangeurs de poulets après Israël et les États-Unis. Bannir l’importation de poulet pour préserver le marché local est donc clairement une mesure qui rassure la population. Le 1er juin, 3,6 millions de poulets usuellement réservés à l’export ne quitteront pas le sol malaisien « jusqu'à ce que les prix et l'offre se stabilisent », déclare le Premier ministre Sabri Yaakob.

Le prix des aliments pour volailles flambe

Mais il est difficile de savoir si celle-ci sera efficace pour le consommateur malaisien. Car si les prix sont hauts en ce moment, c’est moins à cause des exportations et plutôt à cause du prix des aliments pour la volaille qui ont augmenté de manière spectaculaire après le début de la guerre en Ukraine. Or, si le gouvernement malaisien a annoncé des subventions pour les éleveurs de poulets, ces derniers ont en réalité eu bien du mal à en bénéficier.

Cette interdiction d’exporter pourrait enfin, en plus d’être inutile, se révéler néfaste à long terme, pour les élevages malaisiens, avec par exemple un voisin singapourien très avide de volaille qui pourrait désormais se tourner vers d’autres pays que la Malaisie pour s’approvisionner. L'agence singapourienne s'inquiète des conséquences de cette suspension et a d'ores et déjà mis en garde contre des « disruptions temporaires de l'approvisionnement de poulet réfrigéré ».

► À écouter aussi : 7 milliards de voisins - Pourquoi le monde entier veut manger du poulet ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne