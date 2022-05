Le Conseil de sécurité officiellement divisé sur le dossier de la Corée du Nord

Le Conseil de sécurité des Nations unies le 19 mai 2022 à New York au siège de l'ONU. © John Minchillo/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Chine et la Russie ont empêché, jeudi 26 mai, le Conseil de sécurité d’imposer plus de sanctions à la Corée du Nord à l’ONU, alors que celle-ci multiplie les essais de missiles balistiques depuis le début de l’année. Un double veto donc pour un projet de résolution américain, soutenu par treize membres, et qui proposait de cibler un groupe de hackers lié au régime nord-coréen, de bannir les exportations de pétrole et de tabac vers Pyongyang.