Reportage

Sri Lanka: à Kandy, les commerçants sont partagés entre désarroi et envie de partir

Audio 01:33

Une rue de la ville touristique de Kandy au Sri Lanka (image d'illustration). AP - Eranga Jayawardena

Texte par : RFI 2 mn

En déficit de devises étrangères, incapable d’importer des biens et d’assurer les services essentiels à la population, le Sri Lanka est devenu synonyme de faillite totale. Pénuries de médicaments, problèmes d’approvisionnement, pompes à essence à sec, inflation galopante, la population vit au rythme des privations et des incessantes coupures d’électricité. À Kandy, haut lieu touristique dans le centre du pays, les commerçants sont partagés entre désarroi et envie de partir.