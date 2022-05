Sri Lanka: le tourisme durement touché par la crise politique et économique

Sur un marché de Colombo, le 25 juillet 2019 (Image d'illustration). © AP - Eranga Jayawardena

Texte par : RFI

Troisième source de revenus en devises après le textile et l’agriculture, le tourisme est durement touché par l’actuelle crise politique et économique au Sri Lanka. C’est un coup dur pour une nation qui, après des années de guerre civile, les attentats jihadistes de Pâques il y a trois ans et deux années de pandémie de Covid-19, commençait tout juste à voir les « pousses » de la reprise.