Chine: la Haute-Commissaire de l'ONU assure que sa visite au Xinjiang «n’était pas une enquête»

Alors que sa visite de six jours en Chine touche à sa fin, la cheffe des droits de l’homme de l’ONU, de retour du Xinjiang ce samedi, a tenu une conférence de presse en ligne répétant que son voyage « n’était pas une enquête ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cette conférence de presse en présence des correspondants étrangers et des médias d’état chinois était forcément très attendue. On voulait en savoir plus sur cette visite éclair qui a conduit Michelle Bachelet a traverser deux fois la Chine d’Est en Ouest en prenant l'avion de Canton à Kachgar pour des rencontres avec différents acteurs, dont les autorités du Xinjiang.

Ce voyage n’était pas une enquête a répété à trois reprises la cheffe des droits de l’homme de l’ONU, mais l’opportunité de soulever directement des questions auprès des autorités chinoises, dont celle des « disparus » et victimes de détentions arbitraire.

« Je suis au courant du nombre important de personnes qui sont à la recherche d’informations sur leur proches. J’ai entendu de nombreuses familles avant cette visite, et cela faisait partie des interrogations soumises aux autorités. Je ne peux pas entrer dans les détails car nous devons protéger les intéressés, mais nous avons soulevé de nombreux cas et des cas très importants », a assuré Michelle Bachelet.

La Haut-Commissaire n’emploie pas le mot répression, elle donne pas de noms, peu de lieu en dehors de la prison de Kachgar dans laquelle elle s’est rendue, mais elle assure que des entretiens choisis par sa délégation se sont déroulés sans supervision. Ces échanges s’ajouteront-ils au très attendu lui aussi, rapport de l’ONU sur les droits de l’homme au Xinjiang ? Non, répète encore Michelle Bachelet, « ce voyage n’était pas une enquête », ce qu’avait demandé la partie chinoise avant d’accepter sa venue.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne