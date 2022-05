Afghanistan: une vingtaine de femmes manifestent à Kaboul pour leurs droits

Femmes en burqa et un soldat taliban dans les rues de Kaboul, le mardi 3 mai. (Image d'illustration)

Une vingtaine d'Afghanes ont manifesté, dimanche 29 mai, à Kaboul aux cris de « pain, travail, liberté », pour protester contre les restrictions imposées par les talibans aux libertés des femmes en Afghanistan.

Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les islamistes fondamentalistes ont progressivement rogné les libertés conquises par les femmes ces vingt dernières années, depuis la chute de leur précédent régime (1996-2001).

« L'éducation est mon droit ! Rouvrez les écoles ! », ont aussi scandé les manifestantes, dont beaucoup portaient des voiles couvrant le visage et qui se sont rassemblées devant le ministère de l'Éducation. Elles ont marché sur quelques centaines de mètres avant d'être stoppées par des talibans en civil, venus pour disperser la manifestation, a constaté un correspondant de l'AFP.

« Nous voulions lire une déclaration, mais les talibans ne l'ont pas permis », a déclaré à l'AFP après la marche une participante, Zholia Parsi. « Ils ont pris les téléphones portables de certaines filles et nous ont également empêchées de prendre des photos ou des vidéos de notre manifestation », a-t-elle ajouté.

Des restrictions qui visent à soumettre davantage les femmes

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont imposé une série de restrictions à la société civile, dont une grande partie vise à soumettre les femmes à leur conception intégriste de l'islam. Ils ont largement exclu les femmes des emplois publics, ils ont restreint leur droit à se déplacer, et ils ont interdit l'accès des filles au collège et au lycée.

La dernière restriction date de début mai, quand le gouvernement a publié un décret, approuvé par le chef suprême des talibans et de l'Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, rendant obligatoire pour les femmes le port du voile intégral en public. Les talibans ont précisé que leur préférence allait à la burqa, ce voile intégral le plus souvent bleu et grillagé au niveau des yeux, mais que d'autres types de voiles ne laissant apparaître que les yeux seraient tolérés. Les talibans ont aussi estimé qu'à moins que les femmes n'aient de raison pressante de sortir, il était « mieux pour elles de rester à la maison ».

L’indifférence des talibans face à l’indignation de la communauté internationale

Ces nouvelles mesures ont suscité l'indignation de la communauté internationale. Vendredi, les talibans ont rejeté l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU à revenir sur ces restrictions, jugeant « sans fondement » les inquiétudes exprimées sur ces questions.

Ces deux dernières décennies, les Afghanes avaient acquis de nouvelles libertés, retournant à l'école ou postulant à des emplois dans tous les secteurs d'activité, même si le pays est resté socialement conservateur.

(avec AFP)

