Corée du Sud: le parti au pouvoir triomphe aux élections locales

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), formation conservatrice au pouvoir, vient de remporter une victoire écrasante lors des élections locales du 1er juin. Lancée il y a une vingtaine de jours, l’administration Yoon Suk-yeol a désormais les coudées franches pour poursuivre son programme centré sur le logement, la déréglementation des entreprises et l’adoption d’une ligne plus dure vis-à-vis de la Corée du Nord.

« Un appel de la population à relancer l'économie et à améliorer ses moyens de subsistance ». C’est en ces termes que le président Yoon Suk-yeol a qualifié les résultats des élections locales qui ont permis à son camp, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), de rafler 12 des 17 principaux postes de maire et de gouverneur à pourvoir.

Antiféministe avoué et novice en politique, Yoon Suk-yeol avait remporté l'élection présidentielle de mars avec 0,7 point d'avance sur son rival de gauche Lee Jae-myung, la marge la plus étroite jamais obtenue. Il a remercié jeudi les Sud-Coréens pour la « réussite » de ces élections.

« Je veux voir les résultats de cette élection comme la volonté du peuple de relancer l'économie et de mieux s'occuper des moyens de subsistance de la population », déclare son porte-parole Kang In-sun, citant ses propos.

Le naufrage du Parti démocrate

Pour le Parti démocrate (PD), c’est la douche froide. Après la défaite de son candidat Lee Jae-myung à la présidentielle, la principale formation d’opposition libérale voit son projet d’élargir son influence pour tenter de contrôler le gouvernement Yoon anéanti avec seulement cinq postes clés remportés, dont trois dans les provinces du Jeolla, son bastion traditionnel.

Le parti se débat avec des dissensions internes après un appel à la réforme de l'étoile montante et cheffe intérimaire, Park Ji-hyun, suite à la défaite à l'élection présidentielle et après des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles au sein du parti ces dernières années.

« Nous avons reçu notre deuxième punition après l'élection présidentielle », conclut sobrement Park Ji-hyun. « Les résultats ont été pires que ce que nous pensions ».

L'immobilier, dossier clé des élections

La flambée de l’immobilier à Séoul serait largement à l’origine de cette débâcle du Parti démocrate qui a dit « accepter humblement la deuxième punition après l'élection présidentielle ».

Pendant le mandat de l’ex-président Moon Ja-in et de son administration, les prix du logement ont en effet bondi de près de 120 %, provoquant l’ire de nombreux électeurs. L’actuel maire de la capitale, Oh Se-hoon, du parti présidentiel, a par ailleurs été réélu avec 59 % des voix.

