Anniversaire du massacre de Tiananmen: toujours pas de commémoration à Hong Kong

Pour la deuxième année de suite, l'exécutif de Hong Kong boucle le parc Victoria pour l'anniversaire de Tiananmen. Pas question de laisser la place à la veillée en mémoire du mouvement étudiant chinois, qui avait toujours lieu dans cette enceinte avant le tour de vis et l'adoption de la loi sur la sécurité nationale. Ce samedi 4 juin, les autorités hongkongaises verrouillent encore un peu plus les libertés publiques.

C'est un parc immense : 19 hectares de verdure, six terrains de football, une piste de course à pied, des terrains de basket et une passerelle qui relie la pelouse à la célèbre bibliothèque centrale de Hong Kong.

Chaque année, à partir de 1990, le mouvement pro-démocratie y a commémoré la mort des étudiants de Tiananmen, en 1989. Ce qui avait le don de rendre malades les caciques du Parti communiste chinois à Pékin.

Mais depuis la vague de répression qui s'est abattue sur la région administrative spéciale de Hong Kong, c'est devenu une ligne rouge.

L'association qui organisait ces veillées a dû s'auto-dissoudre sous la pression de la loi sur la sécurité nationale. Et à partir de 2020, sous prétexte de lutte contre le Covid-19, l'évènement n'a plus été autorisé.

Cette année, le gouvernement hongkongais ne cherche même plus d'excuses : les services communaux expliquent qu'en raison des appels à manifester qui se multiplient sur les réseaux sociaux, le parc Victoria sera fermé jusqu'à dimanche soir. Tout rassemblement sera considéré comme suspect.

