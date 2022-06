Covid-19 en Chine: à Pékin, des salades qui ne valent plus un radis

REPORTAGE

Des légumes qui pourrissent sur pied en périphérie de Pékin. Depuis le 29 mai, les restrictions sanitaires sont progressivement levées dans la capitale chinoise, mais les paysans continuent de souffrir de la résurgence Covid-19.

Avec notre correspondant à Pékin,

Les transports ont repris, les commerces ont pu rouvrir, mais les salades n’ont pas trouvé preneurs, et cela donne un triste paysage, des laitues rondes comme on les appellent ici -certains ailleurs parlent de salade iceberg-, aux feuilles desséchées, parfois noircies dans les champs. On fait 45 kilomètres pour les voir. On est encore dans la ville de Pékin, mais c’est déjà la campagne. Le coq chante et on a rencontré monsieur Zhang, 78 ans. « Ça ne vaut plus rien tout ça ! Ce champ personne n’en veut, et c’est la faute au Covid-19 ! »

Le visage buriné, les mains miroir d’une vie à travailler la terre, M. Zhang est amer. Cette année, la récolte est partie en fumée. « Ces salades ne valent plus rien, mais c’est pareil plus au sud, dit-il. Là-bas, il y a un champ où les gros choux ne sont pas pourris du tout. Pourtant, c’est foutu à cause du Covid ! Même si tu veux les vendre, ils ne te laissent pas faire. De l’autre côté de cette route, il y a des fermes avec des véhicules. Pensez-vous qu’ils viennent les ramasser ? Pas du tout ! les camions ne viennent plus ici : les marchés de gros refusent de prendre la marchandise. »

Des restrictions sanitaires pas encore levées

Les revendeurs ne viennent pas chercher ses légumes, car les restrictions Covid n’ont pas totalement disparu. Avant de tomber sur ces paysans dépités, on a vu sur l’autoroute des stations-services encore fermées, les restaurants. Les écoles ne sont pas encore réouvertes à Pékin. Et puis de toute façon, c’est trop tard. Il fallait ramasser ces légumes il y a au moins deux semaines.

Il y a eu la même chose à Shanghai, récemment, dans le district de Pudong, des producteurs parlaient de 200 tonnes de pastèques perdues, car le système de distribution n’a pas été rétabli et les marchés de gros dans les villes confinées ne sont pas complètement revenus à un fonctionnement normal.

Les laitues roulent à l’arrière du triporteur d’une habitante du coin qui vient se servir dans le champ. Le gros sac blanc dans lequel elle ramasse les salades est quasi aussi gros qu’elle, et elle aussi a passé les 70 ans. « Moi, je prends ça pour nourrir les poules et les canards, dit-elle. On n’a vraiment pas eu de chance cette année. Là-bas, il y a des fraises, mais c’est fermé. » Elle tend une salade. « Les gens du peuple ont perdu beaucoup d’argent avec le Covid. Tous les jours ils répètent : attention au virus ! Mais si nous, les gens ordinaires, on l’attrape et qu’on ne meure pas, qu’est-ce qui va se passer ? », glisse-t-elle.

« Les gens s’arrêtent et se servent. Ils donnent les légumes aux cochons ou aux chèvres comme moi. Mais ce champ, c’est quand même près de 1500 euros de perdus. Si on avait su cela avant nous les paysans, on n’aurait pas planté. Et il n’y a pas que ce village, c’est dans toute la région. De toute façon, il y a trop de laitues cette année », poursuit M. Zhang.

Surplus de laitues, restrictions sanitaires et les prix qui s’effondrent. Même si on nous laissait les vendre, nous a-t-on expliqué, le prix de ces choux et de ces salades compenserait à peine le prix du transport vers le marché de gros de Xinfadi, premier foyer d’infection Covid-19 en juin 2020 dans la capitale chinoise.

