Massacre de Tiananmen du 4 juin 1989: la mémoire verrouillée des Pékinois

Dans la capitale chinoise, 33 ans après, que reste-t-il du Printemps de Pékin, alors que la mémoire collective a été verrouillée par des années de censure ?

La grogne est revenue sur les campus en ce printemps 2022, raconte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux à l’université de Pékin ou de Tianjin, à l’est de la capitale chinoise ces dernières semaines montrent des jeunes gens rassemblés et scandant des slogans.

Sauf que cette fois, la colère vise les mesures de confinement qui les empêchent de rentrer chez eux. Une jeunesse en colère contre des barrières, les restrictions sanitaires et la bureaucratie, mais quand on demande à ces trois étudiants, ce qu’évoque pour eux le 4 juin, la réponse est hésitante. « Je sais qu’il y a un festival le 4 juin, mais je ne sais pas lequel dit l’un d’eux ? La fête des bateaux dragons demande un autre ? Ah non, n'est-ce pas plutôt quelque chose de rouge (référence au parti communiste) demande le troisième… C’est ça, c’est la liberté ! ». 4 juin 1989, jour de liberté, jour surtout de l’intervention de l’armée contre le soulèvement populaire à Pékin, mais aussi dans 300 villes de Chine.

Le 5 juin 1989, un homme, plus tard connu comme "Tank man", fait barrage aux blindés de l'Armée de libération populaire, au lendemain du massacre des manifestants la place Tiananmen © SCMP

Ces étudiants n’étaient pas nés il y a 33 ans, cette enseignante en revanche oui. La mémoire a également du mal à revenir. C’est quoi le 4 juin ? « Euh, on n’en parle plus depuis des années. C’était quand les étudiants sont descendus dans la rue ? À l'époque, j’habitais la province du Henan, je ne me souviens plus. »

« Écrevisses, écrevisses fraîches à ramener à la maison », lance un restaurateur contraint de vendre à emporter dans la rue. Par temps de Covid-19, les universités se barricadent et ceux qui ont eu l’autorisation de sortir enfilent leur carapace à l’évocation d’un souvenir asphyxié par trois décennies de censure.

Le temps passe vite, mais en réalité, c' est très long pour tous ceux qui ont perdu un être cher... Wu'er Kaixi, un des porte-paroles du mouvement de 1989 Adrien Simorre

■ À Hong Kong, une commémoration plus muselée que jamais

Cela fait deux ans déjà que la commémoration du massacre de Tiananmen est interdite à Hong Kong, officiellement pour causes sanitaires. Tous les organisateurs de cette veillée du 4 juin sont actuellement en prison. Une partie du parc Victoria, le lieu historique et traditionnel de ces veillées, est fermé et placé sous haute surveillance depuis le vendredi 3 juin. On peut toutefois peut-être s’attendre à des petits signes de commémoration, comme l’explique la correspondante de RFI, Florence de Changy.

Le contexte a changé de manière drastique en deux ans. Il faut aujourd’hui compter avec la loi de Sécurité nationale, et avec des règles sanitaires qui continuent de limiter les rassemblements publics. En plus de ces interdictions, les forces de l’ordre ont prévenu que même en allant « seul » à Causeway Bay ce soir, on pourrait être arrêté pour rassemblement illégal. Pékin a même prévenu les diplomates en poste à Hong Kong de ne pas marquer cette date, comme certains l’avaient fait l’an dernier, en allumant des petites bougies aux fenêtres de leurs bureaux. Même cela, Pékin ne le tolère plus.

Il ne reste donc plus aux Hongkongais que des subterfuges : s’habiller en blanc plutôt qu’en noir pour indiquer son deuil, aller juste « se promener » autour du parc. Certains ont acheté des billets de cinéma pour avoir un alibi en cas d’arrestation. Et dans l’une des meilleures universités de Hong Kong, des étudiants ont dispersé dans le campus des miniatures réalisées en impression 3D de la fameuse déesse de la démocratie, le symbole du mouvement des étudiants chinois de 1989 alors que depuis un an la police a tenté d’effacer toutes les traces de ce souvenir que Hong Kong a, pendant 30 ans, admirablement entretenu.

