Chine: décollage réussi pour «Shenzhou-14» qui s'envole vers la station spatiale chinoise

Décollage réussi pour la mission Shenzhou-14, le « vaisseau divin » en chinois. Les 3 taïkonautes qui ont pris place à bord de la fusée Longue-Marche 2F ce matin dans le nord-ouest de la Chine, doivent contribuer à l’achèvement de la construction de la station spatiale chinoise.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe, les 3 taïkonautes de cette mission Shenzhou, 14e du nom, ont eu droit au salut militaire et à la fanfare lors de la traditionnelle cérémonie d’avant décollage ce matin sur le site 901 de la « base 20 » de l’Armée du peuple. Le pas de lancement de Jiuquan servant aussi au lancement des satellites.

Laboratoire de l’espace

À 10h44 précises, la télévision centrale de Chine retransmet les images du décollage. 5, 4, 3, 2, 1 ! La fusée Longue-Marche 2F s’élève dans le ciel bleu sans nuage de la province de Mongolie intérieure, avant que le vaisseau Shenzhou ne se sépare du propulseur. Lancement réussi, applaudissements, comme pour les missions précédentes. Ce nouveau succès s’est déroulé devant un public de touriste fans des étoiles, et, plus largement, bénéficie d’une large couverture médiatique en Chine.

Mais le travail ne fait que commencer pour le trio de l’espace qui restera en apesanteur durant six mois, afin de transformer « Tiangong », la station spatiale chinoise en laboratoire. L’équipage est expérimenté : Chen Dong est un vétéran de Shenzhou-11, Liu Yang est la première chinoise à avoir été envoyée dans l’espace lors de la mission Shenzhou-9, Cai Xuzhe effectue en revanche aujourd’hui sa première sortie hors de l’atmosphère terrestre.

Plus compliqué que l’enregistrement à l’hôtel

Concrètement, l’objectif est d’aider à l’assemblage de deux nouveaux modules, Wentian et Mengtian, qui doivent arriver en juillet et octobre prochain, à accrocher donc au module centrale (Tianhe) dont la construction a commencé en avril 2021. Avant cela, il faudra d’abord arrimer à la station, le vaisseau Shenzhou-14, inspiré du Soyouz russe. « C’est un peu plus compliqué que de se faire enregistrer à l’hôtel », disait ce matin un commentateur sur CCTV. Et une fois le chantier achevé, « Tiangong » pourrait être la seule station à rester en orbite, suite au retrait de l’ISS dans les années qui viennent.

