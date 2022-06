Covid-19 en Chine: nouvel assouplissement des restrictions à Pékin

Reportage

Nouvel assouplissement des restrictions Covid ce lundi à Pékin. Les restaurants et les cafés de la capitale pourront de nouveau servir leurs clients après plus d’un mois de fermeture. Et les établissements scolaires annoncent un calendrier de retour en classe.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Des tables et des pots de fleurs réapparaissent en terrasse, un coup de chiffon sur les enseignes extérieures… À la veille de la réouverture, le sourire est de retour ce dimanche soir dans les cafés et les restaurants des berges de la rivière Liangma à Pékin. Depuis le 1er mai, seuls les plats et boissons à emporter étaient autorisés.

C’est une libération, explique une patronne de bar à sushis : « Demain, on va pouvoir rouvrir aux clients, on espère qu’ils seront très nombreux. En tout cas, on est très heureux. On va enfin pouvoir retravailler (rires) »

Le bonheur est retrouvé pour les restaurateurs, mais aussi pour les parents d’élèves. Ils étaient nombreux, dimanche soir à la sortie du parc Chaoyang, non loin de la rue des cafés et d’un centre commercial. Selon les autorités, les écoles primaires et secondaires devraient rouvrir les classes en présentiel le 13 juin.

Zhou Jie, mère de deux enfants scolarisés, raconte comment s'est déroulé cette période : « Cela fait presque un mois qu’on est à la maison. Les restaurants sont fermés, les parcs aussi, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, les cours en ligne, ça va un temps. Les enfants n’aiment pas trop ça et les parents encore moins. Même s’il ne reste que deux semaines avant les vacances, c’est très bien que les élèves puissent retrouver leurs professeurs, leurs copains et leurs copines. »

Bibliothèques, musées et salles de sport avec des jauges

Après la reprise des transports publics et le retour partiel au travail il y a une semaine, les jauges sont à 50 % pour les bibliothèques, les musées et les salles de sport passent ce lundi à 75 %. Maintenant, les groupes touristiques seront autorisés à condition que les participants disposent d’un schéma vaccinal complet. C’est la première fois que le vaccin est ainsi posé comme condition à une levée des astreintes sanitaires en Chine.

Cette nouvelle levée de restrictions accompagne une diminution des cas d’infection et le maintien des tests PCR 72 heures, obligatoires pour pouvoir accéder aux lieux publics. Selon le porte-parole de la municipalité ce week-end, « la situation épidémique à Pékin continue de s’améliorer et l’épidémie est globalement entrée dans sa phase finale » et seuls deux districts de la capitale devront attendre encore un peu avant de bénéficier des mêmes libertés.

