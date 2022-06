Crise diplomatique entre l'Inde et le Moyen-Orient

Des musulmans prient lors de la fête de l'Aïd el-Fitr à Calcutta, en Inde, le 3 mai 2022 (image d'illustration). © AP / Bikas Das

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une crise diplomatique a émergé depuis ce weekend entre l’Inde et beaucoup de pays du Moyen-Orient - cela fait suite à des propos jugés insultants envers le prophète Mahomet, tenus par des porte-paroles du parti nationaliste hindou BJP, au pouvoir à New Delhi. Suite à cela, le Qatar, le Koweït, l’Iran et l’Arabie saoudite ont convoqué les ambassadeurs indiens de leur pays. Ce qui a forcé le BJP à sanctionner ses membres, un acte rare.