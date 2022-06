Inde: trois sœurs retrouvés mortes après avoir été harcelées pour leur dot

Trois sœurs sont mortes après un harcèlement violent de leur belles-familles pour une dot plus importante en Inde (Image d'illustration).

En Inde, les corps de trois sœurs et de leurs enfants ont été retrouvés dans un puits du Rajasthan, dans le nord de l’Inde. Cela s'est produit alors que ces trois femmes étaient harcelées depuis longtemps par leurs belles-familles pour qu’elles donnent une plus grande dot.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Se sont-elles jetées dans le puits ou ont-elles été poussées vers leur mort ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c’est que ces trois sœurs du Rajasthan, mariées à trois frères d’une même famille, étaient harcelées depuis des mois par leurs beaux-parents pour qu’elles paient une dot plus importante. Elles étaient sans arrêt battues, quittaient le foyer, mais y revenaient, car le divorce est honteux dans les régions rurales de l’Inde.

Prison à perpétuité pour la belle-famille

La demande d’une dot est en soi un crime depuis plus de 60 ans dans le pays. Mais cette pratique est encore très répandue. Les parents de la mariée doivent souvent s’endetter à vie pour satisfaire l’appétit de l’autre partie. Ce harcèlement aurait été trop violent, et les trois femmes auraient voulu en finir en se suicidant : dans ce dernier voyage, elles ont emporté deux de leurs jeunes enfants et les bébés à naitre de deux des sœurs enceintes.

Plusieurs membres de la belle-famille sont maintenant poursuivis pour « demande de dot ayant entrainé la mort ». Ils encourent la prison à perpétuité.

