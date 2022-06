L'édition de Taïwan du quotidien pro-démocratie «Apple Daily», fermé à Hong Kong, trouve un repreneur

Des journalistes de l'«Apple Daily» brandissent l'une des dernières éditions du journal de Hong Kong, en juin 2021 (photo d'illustration). AFP - DANIEL SUEN

Texte par : RFI

L'édition à Taïwan du quotidien pro-démocratie de Hong Kong Apple Daily, fermé depuis un an, a trouvé un repreneur et conservera la plus grande partie de son personnel, a annoncé, mercredi 8 juin, la société, s'engageant à continuer à « s'élever contre toute injustice ».