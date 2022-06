L’Indonésie et la Malaisie condamnent les propos anti-musulmans de la porte-parole du BJP

Après le Moyen-Orient et le Pakistan, c’est au tour de l’Indonésie, d’Oman et des Maldives d’exiger des excuses du pouvoir en place pour les propos tenus par la porte-parole du BJP à l’encontre des musulmans. (Image d'illustration)

L’Inde face à une crise diplomatique qui n’en finit pas de croître envers les pays musulmans. Retransmis à la télévision puis sur Internet, les propos de la porte-parole du BJP, Nupur Sharma, sur Aïcha, la femme du prophète Mahomet, ont provoqué un outrage mondial. Après le Moyen-Orient et le Pakistan, c’est au tour de l’Indonésie, d’Oman et des Maldives d’exiger des excuses du pouvoir en place.

Avec notre correspondant à New Delhi, Côme Bastin

Nupur Sharma est une habituée des débats et des provocations contre les musulmans en Inde. Sa suspension ce dimanche du parti nationaliste hindou BJP ainsi que celle de Naveen Jindal pour un autre tweet moqueur, au motif qu’il s’agit de membres isolés qui expriment « des vues contraires à la position du parti », ne convainc donc qu'à moitié.

Ce lundi, de nouveaux pays se sont joints au concert de protestations international. L’Indonésie, allié de l’Inde, mais aussi plus grand pays musulman du monde a convoqué l’ambassadeur indien du pays. L'ambassadeur d'Inde en Indonésie, Manoj Kumar Bharti, a donc été convoqué et s'est vu remettre une plainte du gouvernement pour rhétorique antimusulmane, a expliqué à l'AFP le porte-parole de la diplomatie indonésienne, Teuku Faizasyah. Et le ministère a publié lundi sur Twitter un communiqué dans lequel il « condamne fermement les commentaires insultants inacceptables » faits par « deux responsables politiques indiens » à propos du prophète Mahomet.

Des propos aussi condamnés par le sultanat d'Oman et la Malaisie

Partenaires clés de l’Inde, les Émirats arabes unis et l’archipel des Maldives ont souligné lundi la nécessité de respecter les croyants. Oman a de son côté convoqué l’ambassadeur indien. La Malaisie, elle, « condamne sans réserve les remarques désobligeantes » des politiciens indiens. C’est ce qu’a déclaré son ministère des Affaires étrangères mardi soir, ajoutant qu'elle avait fait part de sa « totale condamnation » à l'ambassadeur indien. « La Malaisie appelle l'Inde à travailler ensemble pour mettre fin à l'islamophobie et à cesser tout acte de provocation dans l'intérêt de la paix et de la stabilité », a ajouté le ministère dans son communiqué.

Tous ces pays ont cependant affirmé apprécier la sanction prise par le pouvoir contre Nupur Sharma Naveen Jindal. « Le monde réagit enfin à la descente de l'Inde dans la haine », juge la célèbre journaliste d’opposition indienne Rana Ayyub dans le Washington Post.

Une crise qui peut ternir l’image de l’Inde

Mais cette crise provoque aussi des remous au sein du BJP. Nombre de ses partisans jugent que Nupur Sharma a servi de fusible, car les dieux hindous sont, selon eux, souvent moqués aussi.

Le ministère des Affaires étrangères rejette la faute sur l’Organisation de la Coopération islamique et le Pakistan, accusés d’avoir fait mousser l’affaire pour mieux ternir l’image de l’Inde.

