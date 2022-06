Nucléaire: les caméras de l'AIEA sur les sites d'enrichissement d'uranium iraniens débranchées

Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a annoncé qu'une partie des caméras de surveillance de l'AIEA installées dans les sites d'enrichissement d'uranium ont été débranchées. AFP/Archivos

L'Iran a réagi au rapport du chef de l'AIEA, Rafael Grossi, et au projet de résolution présenté par les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui critique le manque de coopération de Téhéran avec l'agence onusienne en limitant un peu plus sa coopération avec l'AIEA.