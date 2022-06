Chine: la disparition du célèbre influenceur Li Jiaqi préoccupe ses fans

Voilà une semaine que Li Jiaqi a disparu. Cet influenceur a quitté l’écran des smartphones de ses plus de 30 millions de followers, après avoir tenté de vendre en ligne un gâteau en forme de tank. C’était le 3 juin dernier, veille de l’anniversaire de la répression du mouvement de Tiananmen. Depuis, ses fans sont déboussolés.

De nos correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde et Louise May

Il y a probablement un « effet Streisand » dans cette affaire Li Jiaqi, ou comment le fait de censurer une information finit par attirer l’attention sur l’objet que l’on tentait de dissimuler aux yeux du plus grand nombre. Il était près de 21 h, ce 3 juin au soir, lorsque au milieu d’une vente de biscuits américains, un gâteau en forme de char (tourelle, canon et biscuits à la place des roues) a surgi à l’écran.

Trois décennies de censure

Un tank même en chocolat, la veille du 4 juin, ça ne passe pas auprès des censeurs qui font tout pour effacer le souvenir de la répression du Printemps de Pékin par les blindés de l’armée du peuple il y a 33 ans place Tiananmen. Résultat : arrêt immédiat du livestreaming et à 21h 26, celui qui est capable de vendre 15 000 tubes de rouges à lèvres en moins de cinq minutes évoque un problème technique, avant de donner rendez-vous à ses fans le lendemain. Sauf que depuis, pas de nouvelles ! « Sans Li Jiaqi, je suis tellement confus quand j’ouvre (ndlr : la plateforme de vente) Tobao. Je ne sais plus quoi acheter », écrit un weibonaute.

Beaucoup ont surtout mis du temps à comprendre de quoi il retournait, dans un pays où la mémoire collective est encore verrouillée après trois décennies de censure. Pour cette professeure de collège, fan de la première heure du live streamer, il ne peut s’agir que d’un accident. Son idole ne peut -pense-t-elle- avoir volontairement voulu provoquer les censeurs, devant près de 100 millions de personnes enregistrées lors du pic d’audience ce soir-là. « Avec autant de gens devant l’écran, il n’aurait jamais fait cela intentionnellement, estime la professeure. Quant à son équipe, ce sont des gens très jeunes, il ne s’occupe pas de ce genre de chose politique d’habitude. Mais bon, de toute façon, c’est contreproductif cette histoire. Depuis que Li Jiaqi n’est plus là, les gens deviennent curieux. Tout le monde se demande pourquoi il a disparu à cause d’un gâteau ? Quelle est le problème avec ce gâteau ? Ils voulaient le cacher et résultat tout le monde en parle ! »

Problème d’étiquetage

Cachez-moi ce char que je ne saurais voir... trop tard ! « Il m’a fallu du temps, mais j'ai finalement compris ce qui s'était passé ! », écrit un weibonaute sans en dire plus pour éviter les ciseaux des censeurs. « Si tu ne comprends pas, demande à tes parents ou à tes grands-parents », conseille un autre. Une semaine après l’incident, le hashtag « Li Jiaqi a arrêté la diffusion en direct » avait enregistré plus de 26 millions de vues ce vendredi 10 juin après-midi. Difficile de justifier une mise à l’arrêt pour un gâteau. Très exposés, les influenceurs sont désormais « effacés » au même titre que les personnalités du cinéma, de la musique qui dérangent. Comme souvent dans ce genre de disparition médiatique, l’intéressé va devoir faire profil bas quelque temps, voire son autocritique avant d’essayer de revenir dans la lumière. « Le fait qu’il soit encore en photo sur le site Meione –(ndlr : la compagnie qui manage sa carrière) est plutôt positif. Il devrait vite revenir », espère un follower.

« Sans lui le monde du live streaming serait plus triste, confie une autre admiratrice. Il propose toujours des choses de qualité au bon prix. Et le regarder en direct est souvent amusant, comme une émission de divertissement ». Certains, dans les sphères officielles, ne partagent visiblement pas cet enthousiasme et pourraient si nécessaire ressortir les dossiers le concernant. Selon la commission de protection des consommateurs de la province du Zhejiang (est), certains produits vendus par Li Jiaqi auraient des problèmes d’étiquetage, de référencement et d’informations concernant leur contenu. L’entreprise meione.com a immédiatement répondu qu’elle allait retirer les produits concernés de la vente. Des accusations similaires étaient parues le 29 décembre dernier, preuve que l’influenceur était déjà dans le collimateur du régulateur.

