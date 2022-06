Hausse du prix du riz en Inde: vers une interdiction à l'export?

Des ouvriers transportent des sacs de riz dans une usine, à la périphérie d'Ahmedabd en Inde, le 20 avril 2020. (Illustration). REUTERS/Amit Dave

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À la fin du mois mai, le gouvernement indien interdisait subitement l’export de blé pour le préserver de la spéculation et le réserver à sa population après de mauvaises récoltes. Les marchés et les experts imaginent aujourd’hui un scénario similaire pour le riz. Ce qui serait beaucoup plus dommageable pour la sécurité alimentaire mondiale.