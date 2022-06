Pakistan: mort d'Aamir Liaquat Hussain, personnalité politique et médiatique controversée

Aamir Liaquat Hussain fascinait la société pakistanaise et a été plusieurs fois élu député depuis 2002. REUTERS - Akhtar Soomro

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un personnage controversé de la scène politique et médiatique pakistanaise est décédé jeudi 9 mai. Aamir Liaquat Hussain avait 50 ans et les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Depuis sa disparition, les messages de personnalités pleuvent sur les réseaux sociaux et la session de l'Assemblée nationale a même été suspendue.