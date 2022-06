Inde: de violentes manifestations dans tout le pays après les propos tenus sur Mahomet

Des manifestations dans de nombreuses villes d’Inde ont eu lieu vendredi 10 juin 2022 et la violence des affrontements avec les forces de l’ordre a abouti à des centaines d’arrestations. Ici à Calcutta. Sukhomoy_ Sen / Eyepix Group via - Sukhomoy_ Sen / Eyepix Group

Des manifestations dans de nombreuses villes d’Inde ont eu lieu vendredi 10 juin et la violence des affrontements avec les forces de l’ordre a abouti à des centaines d’arrestations et deux personnes ont trouvé la mort. Le limogeage de deux membres du BJP suite à des propos anti-musulmans ne suffit pas à calmer la colère d’une partie de la population musulmane et les affrontements continuaient ce samedi dans le Bengale.