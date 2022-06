Sommet sur la sécurité à Shangri-la: dialogue tendu entre les Etats-Unis et la Chine

Au sommet sur la sécurité de Singapour, le ministre américain de la Défense a dénoncé ce samedi 11 juin l'activité militaire « destabilisatrice » de la Chine près de Taïwan. Une réponse à son homologue chinois qui hier disait que la Chine était prête à se battre pour Taïwan. Dialogue tendu, alors que Pékin souhaitait faire profil-bas à Shangri-La.

Publicité Lire la suite

Le discours du ministre chinois de la Défense est attendu pour demain dimanche à Shangri-La. Le général Wei Fenghe doit exprimer la vision de Pékin en matière de sécurité en Asie, rapporte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Comme le souligne le South China Morning Post, la délégation dirigée par Wei Fenghe compte plus de 50 représentants, dont des hauts fonctionnaires, d'anciens diplomates et des hauts gradés en activité, mais ces derniers ne participent pas aux sessions plénières et ne prendront pas la parole comme les années précédentes pour éviter de se retrouver sous le feu des critiques.

Mais son porte-parole Wu Qian, a rappelé que Pékin n'hésiterait pas à lancer une guerre si Taïwan déclarait son indépendance, faisant état des échanges hier entre les deux ministres de la Défense chinois et américain.

Le ministre Wei a souligné que si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise se battra à tout prix pour écraser résolument toute tentative de sécession de Taïwan et sauvegarder résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Taïwan est une partie sacrée et inaliénable du territoire de la Chine. Le principe d'une seule Chine est le fondement politique des relations entre la Chine et les États-Unis. Utiliser Taïwan pour contenir la Chine est voué à l'échec. Le ministre Wei a souligné que la nouvelle annonce de ventes d'armes à Taïwan faite par les États-Unis l'autre jour viole gravement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints Chine/États-Unis, porte gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. La Chine s'y oppose fermement et la condamne avec force. Les États-Unis devraient prendre des mesures pratiques pour faire davantage de choses bénéfiques à la stabilité de la mer de Chine méridionale, au lieu de créer des conflits, de provoquer des disputes et de jouer la confrontation. Ecoutons le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qai : «Taïwan est une partie sacrée et inaliénable du territoire de la Chine»

La déclaration chinoise a immédiatement fait réagir Washington qui a dénoncé à son tour ce samedi l'activité « déstabilisatrice » de Pékin auprès de Taïwan, en référence aux nombreuses incursions de chasseurs chinois dans l'espace aérien de l'île. Les Etats-Unis et la Chine ont rappelé à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à aller jusqu’à la confrontation militaire dans le détroit de Formose.

« Le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan n'est pas seulement un intérêt pour les États-Unis. C'est une question d'intérêt international. Laissez-moi être clair, a martelé Lloyd Austin, nous ne cherchons pas la confrontation ou le conflit. Et nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide, une OTAN asiatique ou une région divisée en blocs hostiles. Nous défendrons nos intérêts sans broncher. Nous continuerons également à soutenir nos amis qui font valoir leurs droits. Et cela est d'autant plus important que la Chine adopte une approche plus coercitive et agressive dans ses revendications territoriales. Les pays de l'Indo-Pacifique ne doivent pas subir d'intimidation politique, de coercition économique ou de harcèlement de la part de milices maritimes. Le ministère de la Défense maintiendra donc notre présence active dans la région Indo-pacifique. »

Au-delà des mots et lignes rouges martelées, le jeu de go entre Américains et Chinois en Indo-Pacifique se poursuit sur le terrain. Manœuvres aériennes et navales à répétition, base de l’armée du peuple en construction au Cambodge selon le Washington Post, et la sortie d’un troisième porte-avion chinois annoncée pour bientôt par les médias d’État.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne