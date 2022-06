Thaïlande: nouvelle manifestation pro-démocratie pour demander le départ du Premier ministre

Ils étaient près de 2000 personnes dans les rues de Bangkok pour faire entendre leur message au Premier ministre: la trêve sociale n’était due qu’aux restrictions anti-covid et les militants exigent toujours le départ de Prayutha Chan-ocha. AFP - MANAN VATSYAYANA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Thaïlande, les militants pro-démocratie sont à nouveau sortis dans les rues samedi. C’était la première manifestation d’ampleur depuis plus d’un an alors que les restrictions anti-Covid commencent à s’assouplir et les manifestations sont bien décidées à remettre la pression au Premier ministre.