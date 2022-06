Chine: une réforme de l’éducation pour pallier au manque d'employés qualifiés dans l’industrie

En Chine,12 millions d’élèves viennent de terminer les épreuves du Gaokao, l’équivalent du bac, un examen très difficile qui donne accès au cycle d’études supérieures. Mais aujourd’hui, l’éducation vise surtout à rediriger les élèves vers des filières professionnelles, pour pallier le manque de main-d’œuvre dans le secteur de l'industrie. Pour cela, le pays veut réformer son système éducatif.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin,

Aujourd’hui, 50% des jeunes accèdent à l'université, selon les chiffres du ministère chinois de l’Éducation, alors qu’ils étaient 40% en 2016. Mais il reste le barrage du Zhongkao, une sorte de brevet des collèges, véritable muraille à franchir pour les élèves venus des campagnes notamment, et qui effectue une sorte de premier « tri ».

L'État encourage à faire des études supérieures puisqu’avec ces 12 millions de candidats au Gaokao, c’est 10 % de plus que l’an passé. Mais la Chine est dans ce qu’on appelle un « piège à revenus intermédiaire ». Pour arriver à une « société de moyenne aisance » comme disent les autorités, il faut combler le retard de scolarisation au lycée entre les zones rurales et les zones urbaines. Mais en fait, la réforme de l’éducation vise surtout à rediriger les élèves vers des filières professionnelles.

►À lire: En Chine, la «génération Covid-19» passe son bac

Des machines sophistiquées nécessitant une main-d'œuvre qualifiée

La réforme de l’éducation est ce qu’on appelle la réforme « 3 + 4 » soit trois ans de lycée et quatre ans dans une université de sciences appliquées. Car les usines de l’atelier du monde manquent de bras aujourd’hui. Les enfants des travailleurs migrants préfèrent la relative liberté du scooter et du métier de livreur aux chaînes de montage.

Or, et l'urgence est là, l’industrie manque de main-d’œuvre qualifiée capable de commander des machines et des robots de plus en plus sophistiqués. C'est d’ailleurs en partie un problème culturel, estime le président de la chambre de commerce européenne à Pékin, l’Allemand Joerg Wuttke : « Quand on parle de la réduction des effectifs sortant du système éducatif chinois, c’est une question très importante. La force du système éducatif notamment en Europe centrale, c’est de former ceux qui se situent à l'interface entre les cols blancs et les cols bleus. C’est quelque chose qui manque en Chine et c'est très important, parce que ce sont ces salariés en bleu de travail qui conduisent des machines très sophistiquées. Mais ils ont toujours le bleu de travail. Ils ne sont pas assis dans de jolis bureaux et il y a toujours une réticence chez les diplômés qui ont fait de longues études à rentrer chez eux et à dire à leurs parents : Ah au fait, je vais travailler à l’usine ! »

« L’Avis sur la promotion du développement d’un enseignement professionnel moderne et de haute qualité » publié l’année dernière par le Conseil d’État chinois a pour horizon 2035. Différentes études disent en effet qu’à cette date, si rien n’est fait, 30 millions de personnels qualifiés pourraient manquer dans les entreprises en Chine.

►À écouter: Relance de l'économie chinoise: «Une stratégie d'investissement, mais une croissance artificielle»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne