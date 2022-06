Commerce: la Russie et l'Inde inaugurent une nouvelle route maritime

Narendra Modi et Vladimir Poutine en 2018. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Inde ne participe pas aux sanctions économiques envers Moscou. AP - Manish Swarup

De Saint-Pétersbourg à Bombay en quatorze jours. C’est la promesse de la nouvelle route maritime entre la Russie et l’Inde qui a été inaugurée le dimanche 12 juin. Un projet imaginé par Moscou, Téhéran et New Delhi de longue date, mais que la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales sont venues accélérer.