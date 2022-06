En Inde, les propos anti-musulmans d'une figure du BJP continuent de diviser

Un étudiant musulman est détenu lors d'une manifestation devant la maison de l'Uttar Pradesh, à New Delhi, le lundi 13 juin 2022. Les étudiants protestaient contre la persécution des musulmans et la démolition récente de leurs maisons à la suite des manifestations de la semaine dernière dénonceant les propos de l'ancienne porte-parole du Bharatiya Janata Party, Nupur Sharma, à l'égard du prophète Mahomet.

Depuis le 26 mai, les propos d’une porte-parole du parti nationaliste hindou BJP ne passent pas auprès de la communauté musulmane. Ce weekend encore a été marqué par d’importantes manifestations de la communauté musulmane, suivie d’une forte répression et de remous politiques.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Le 26 mai, on discute sur la chaîne Times Now d’une question explosive en Inde en ce moment : faut-il détruire une mosquée, au motif qu’elle a été construite sur les restes d’un temple hindou ? Le débat s’envenime et la porte-parole du BJP Nupur Sharma ironise sur l’age d’Aisha, femme du prophète Mahomet, dont le mariage aurait été consommé à l’age de 9 ans.

Sur le coup, ces provocations, assez courantes dans l’Inde de Modi, ne provoquent pas de scandale majeur. Mais la vidéo circule et parvient jusqu’aux pays du Golfe, qui sont autrement plus susceptibles. Oman, le Qatar, le Koweït, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, puis l’Indonésie et la Malaisie convoquent leurs ambassadeurs indiens.

Un dilemme pour Narendra Modi, car l’Inde entretient des relations économiques importantes avec ces pays. Certains sont de gros fournisseurs d’hydrocarbures et accueillent aussi une large diaspora indienne. Le 5 juin, le Premier ministre se résout, une première dans l’histoire du BJP, à exclure Nupur Sharma ainsi que Naveen Jindal, une autre figure du parti qui s’est moqué du prophète de l’Islam.

Colère en Inde

La plupart des pays musulmans se félicitent de la sanction disciplinaire. Mais la polémique va alors gagner le sol Indien, d’abord au sein du BJP, parti au pouvoir. Si certains comprennent que son exclusion est nécessaire sur le plan diplomatique, d'autres y voient un aveu de faiblesse envers les pays musulmans.

La pilule passe mal, d’autant que le BJP n’a pas hésité à qualifier ses deux membres de « marginaux », ce qui est faux. « Si dire la vérité est une rébellion, alors je suis aussi une rebelle », lance ainsi la parlementaire controversée Pragya Thakur. Et sur Internet, les Hashtags #HonteauBJP ou #SoutienaNupurSharma commencent à fleurir.

La crise va aussi gagner les musulmans indiens qui, résignés depuis années au mépris du parti nationaliste hindou envers leur religion, voient dans cette levée de bouclier internationale l’occasion d’exprimer enfin leur frustration. Ce vendredi, la colère a encore explosé. Des centaines d’arrestations, deux morts et une violente répression dans l’Uttar Pradesh où la maison de supposés fauteurs de troubles est rasée au bulldozer. Et là encore, la division s’installe, cette fois parmi les musulmans.

► Réécoutez le reportage de notre correspondant en Inde Côme Bastin : Inde: après des rassemblements violents de musulmans, la répression fait rage

L’Imam de la grande mosquée Jama Masjid de Delhi appelle à la fin des rassemblements. Mais le Conseil de l'union des musulmans de toute l'Inde s'élève de son côté contre les violences policières et réclame, comme les manifestants, un procès pour l’ex-porte-parole du BJP. Elle est d’ailleurs convoquée par la police de plusieurs États Indiens.

La prière de vendredi prochain s’annonce donc sous haute tension et l’imbroglio international a été relancé ce lundi puisque le Koweït, un pays pourtant musulman, annonce qu'il allait expulser de son territoire les Indiens qui ont manifesté contre le parti hindou.

