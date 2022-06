Corée du Sud: BTS, le groupe de K-Pop le plus connu au monde, en mode pause

Audio 01:22

Après près d’une décennie ensemble et des succès planétaires historiques, le groupe BTS (notre photo) a annoncé souhaiter prendre une pause et se concentrer sur des projets personnels. GETTY IMAGES/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

BTS, le groupe de K-Pop le plus connu au monde prend une pause. Et même si ce n’est pas la première fois qu’une annonce est faite en ce sens, celle-ci semble plus à même de durer. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe chez les millions de fans du boys band, que l’on surnomme l’ « Army ». Après près d’une décennie ensemble et des succès planétaires historiques pour des artistes sud-coréens, ils ont annoncé souhaiter prendre une pause et se concentrer sur des projets personnels. Dans une longue vidéo, les sept membres du groupe pourtant au pic de leur carrière sont revenus sur leur parcours et leurs difficultés actuels tout en assurant que cela ne signifiait pas la fin du groupe.