Corée du Sud: fin de la grève des routiers qui paralysait les chaînes d'approvisionnement

Le mouvement social des syndicats, qui demandaient une amélioration de leurs conditions de travail et une revalorisation salariale, intervenait dans un contexte économique compliqué, alors que les restrictions sanitaires en Chine et la guerre en Ukraine ont mis à mal la production de plusieurs grandes entreprises coréennes.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Après huit jours de routes bloquées et de manifestations éparpillées dans les ports et zones industrielles du pays, les chauffeurs routiers sud-coréens reprendront le travail mercredi 15 juin après avoir trouvé un accord au bout de la nuit ce mardi entre le gouvernement et les syndicats.

« Soulagé »

Dans un communiqué, le ministère des Transports s'est dit « soulagé » que le Syndicat de solidarité des chauffeurs de marchandises ait décidé de mettre fin à son mouvement, ajoutant être « vraiment désolé pour les problèmes causés aux gens à cause des perturbations dans la logistique et la production ». Les autorités estiment que le coût de la grève pour l’industrie coréenne s’élève à 1,2 milliard de dollars.

Inflation

Les chauffeurs routiers avaient entamé une grève pour demander l'étendue des mesures d’urgence prise durant la pandémie de Covid-19 qui leur garantissaient un tarif pour le fret et leur assurait donc un revenu minimum, mais aussi dénoncer une inflation atteignant son plus haut niveau depuis plus de dix ans. La hausse conséquente du prix du carburant avait d’autant plus fragilisé la situation de ceux qui sont considérés en Corée du Sud comme des travailleurs indépendants.

Après huit jours de grève, les routiers sud-coréens étaient de retour derrière le volant au terminal à conteneurs d'Incheon, en Corée du Sud, le 15 juin 2022. AP - Yun Tae-hyun

Des acteurs essentiels de l'économie sud-coréenne

Pourtant, ces derniers sont vitaux au fonctionnement de la dixième économie mondiale, comme ils l’ont montré durant la grève. Hyundai Motor a dû réduire sa production nationale, tandis que Posco, l’un des plus gros producteurs d’acier au monde, a dû l’arrêter dans certaines de ses usines. Au total, les exportations dans le pays ont chuté de 13% par rapport à la semaine précédente.

Alors que le dialogue social a longtemps été bloqué, le gouvernement a fait appel à l’armée. Une centaine de camions ont été conduits par des militaires. Finalement, le principal syndicat de chauffeurs routiers a annoncé que les milliers de grévistes retourneront au travail dès ce mercredi.

