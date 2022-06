Hong Kong: un célèbre restaurant flottant quitte la ville après cinquante ans d'existence

À Hong Kong, un lieu légendaire et l’une des destinations les plus prisées des touristes, l’immense restaurant flottant, le Jumbo, a quitté pour toujours le port d’Aberdeen, deux ans après l’annonce de sa fermeture. Pour les habitants, c’est un nouveau symbole d’une autre époque de Hongkong qui disparaît.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Des cornes de brume, c’est l’adieu des bateaux du port de Hongkong au plus grand et au plus majestueux d’entre eux, le célèbre Jumbo. Cet imposant bâtiment flottant, imitant un palais impérial, avec sa superposition de toits vert brillant, aux allures de pagodes et ses balcons rouge et or, trônait au cœur du port d’Aberdeen, le principal port de pêche de Hongkong depuis plus de cinquante ans.

Milliers d'ampoules

Ses immenses néons et ses milliers d’ampoules éclairaient le port la nuit. Long de 76 mètres, le Jumbo offrait des salles à manger gigantesques, au luxe kitsch, où les plats circulaient sur des chariots à roulettes. On y arrivait par des petits sampans qui assuraient en moins de deux minutes la liaison avec la terre. À ses heures de gloire, le Jumbo avait accueilli les plus prestigieux visiteurs à Hong Kong, qu’il s’agisse de la reine d’Angleterre ou de stars de cinéma comme Elizabeth Taylor et Tom Cruise.

Ouvert en 1976 par Stanley Ho, le roi des casinos de Macao décédé en 2020, ce restaurant flottant représentait le comble du luxe. Il a également figuré dans plusieurs films, dont le thriller scientifique Contagion de Steven Soderbergh sur un virus qui tue quelque 26 millions de personnes à travers le monde.

Absence de touristes

Mais le modèle économique était usé, et l’absence de touristes depuis plus de trois ans à Hong Kong a achevé de couler ce navire vétuste, qui littéralement prenait déjà l’eau. La partie des « cuisines » accrochée au dos du bâtiment s’était d’ailleurs effondrée récemment. Reste que, pour nombre de Hongkongais, le Jumbo était l’un des derniers symboles d’un Hong Kong d’autrefois et son départ rappelle la fin de cette époque.

