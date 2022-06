Inde: un nouveau programme pour rajeunir l'armée et économiser sur les retraites

En Inde, le gouvernement lance un nouveau programme pour le recrutement de 50 000 soldats par an. Ces militaires recrutés jeunes pour une durée de quatre ans devraient permettre de flexibiliser les effectifs et d’économiser en dépenses de retraites. L’opposition dénonce une atteinte au prestige de l’institution militaire.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Le programme est baptisé Agneepath, le chemin de feu en Hindi, une référence à un poème du célèbre auteur Harivansh Rai Bachchan. Il ne s’agit pas pour l’armée indienne d’avoir plus de troupes mais de radicalement changer le processus de recrutement.

À l’issue de ce passage de quatre ans dans l’armée, seuls 25% des soldats seront intégrés aux forces permanentes. Les aspirants devront par ailleurs être âgés de 17 à 21 ans, afin de faire baisser l'âge moyen des soldats, aujourd’hui de 32 ans.

Chaque année, le gouvernement indien dépense quelque 16 milliards d’euros pour payer la retraite de ses soldats, qui disposent par ailleurs souvent d’avantages en termes de logement.

Gagner en flexibilité

Pour le vétéran général major Shashi Asthana, devenu analyste défense, ce processus nouveau va permettre à l'armée d’économiser et de gagner en flexibilité.

« Les nouveaux équipements militaires sont de plus en plus techniques, explique le militaire. Or, il est plus facile de former un jeune de 17 ans aux nouvelles technologies. Par ailleurs, on ne garde que les 25 % les plus doués et les autres reviennent à la vie civile. Ça marche très bien en Israël, alors pourquoi pas en Inde ? »

Une partie des vétérans craint cependant que les jeunes qui ne sont pas choisis retournent dans la société désœuvrés. « Beaucoup d'officiers jugent que cette décision joue avec la dignité, le sentiment d'appartenance et la discipline des forces armées indiennes », a déclaré le porte-parole du parti du Congrès Randeep Surjewal.

