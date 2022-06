Inde: violentes manifestations contre une réforme du recrutement dans l'armée

Depuis trois jours, des manifestations et des actes de vandalismes ont lieu dans une grande partie de l’Inde pour protester contre une réforme dans le recrutement de l’armée. Au moins une personne est morte et des dizaines sont blessées.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Les manifestations ont commencé dans les États du Bihar et de l’Uttar Pradesh, des régions pauvres de l'Inde où des dizaines de milliers de jeunes préparent chaque année les examens de l’armée afin d’échapper au chômage de masse.

Ils se mobilisent contre le plan pour engager un grand nombre de jeunes dans l’armée, annoncé par le gouvernement mercredi. Mais ce plan ne convainc pas car l’essentiel des effectifs recrutés ne pourraient rester que 4 ans en service, ce qui semble avoir alarmé les candidats à la recherche d’emploi fixe. Ces jeunes manifestants ont donc brulé des dizaines de trains et attaqué le bureau du parti au pouvoir du BJP.

Des cheminots tentent d'éteindre un train de voyageurs en feu après qu'il a été incendié par des manifestants lors d'une manifestation contre le "programme Agnipath" pour le recrutement de personnel pour les forces armées, à Secunderabad dans l'État méridional d'Andhra Pradesh, en Inde, le 17 juin 2022. REUTERS - STRINGER

Et le mouvement gagne maintenant le Bengale voisin, le Rajasthan, et même le Telangana, dans le sud du pays. Ils sont révoltés par cette réforme, qui permet, certes, de recruter plus de jeunes dans l’armée, mais pour une période insuffisamment longue car ce qu’ils recherchent, c’est un travail permanent, la sécurité de l’emploi avec protection sociale et pension de retraite.

Cette rage est aggravée par le fait qu’aucun recrutement n’a eu lieu depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a fait une première concession jeudi soir, en augmentant l’âge maximum de recrutement à 23 ans, mais cela n’a pas calmé les foules. Et les autorités devront certainement aller plus loin, surtout que l’Uttar Pradesh et le Bihar comprennent une énorme proportion d’électeurs favorables au BJP. Il serait donc périlleux de les fâcher.

