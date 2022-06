Australie: manifestations contre la discrimination envers les Aborigènes

Reportage

En Australie, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays ce samedi 18 juin pour lutter contre les discriminations envers la communauté aborigène.

Avec notre correspondant à Sydney, Léo Roussel

Criant des slogans du mouvement antiraciste Black Lives Matter et arborant de nombreux drapeaux aborigènes, des centaines de personnes sont descendues dans la rue ce samedi pour protester contre les discriminations à l’encontre de cette communauté.

À Sydney, quelques centaines de personnes ont marché dans les rues pour réclamer la fin de la présence de policiers armés au sein des communautés autochtones. Les manifestants dénoncent le racisme des forces de l’ordre et appellent à désarmer la police. « On n’a pas besoin d’armes à feu dans nos communautés, ça crée juste encore plus de problèmes et ça détruit encore plus la relation entre la police et les gens. La police a déjà suffisamment maltraité notre peuple », témoigne un manifestant. Les autochtones représentent 2,5% de la population mais sont par exemple surreprésentés dans les prisons.

C’est l’acquittement en mars dernier d’un policier qui avait abattu un adolescent aborigène dans l’État du Territoire du Nord qui a mis le feu aux poudres.

Avec l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement travailliste d’Anthony Albanese, la communauté aborigène espère voir ses droits évoluer. Mais les manifestants l’assurent, ils veilleront à ce que les promesses faites par le nouveau Premier ministre soient tenues. Le gouvernement travailliste nouvellement élu s’est en effet engagé à répondre à l’une de leurs principales revendications : la création d’un organe consultatif, représentatif de toutes les communautés indigènes d’Australie, qui pourrait donner son avis sur toutes les lois les concernant.

