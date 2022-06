Bangladesh: deux millions de personnes frappées par les inondations

Au Bangladesh, plus de deux millions de personnes seraient prises au piège par les eaux. Le nord-est du pays est submergé et la situation pourrait s'aggraver ce samedi 18 juin. Un nouveau désastre dans ce pays de 160 millions d’habitants particulièrement vulnérable au changement climatique.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Le mois dernier, une crue a frappé ces régions du nord et du nord-est du Bangladesh, détruisant les cultures, ravageant les maisons et le réseau routier et tuant au moins 12 personnes. Le pays reprenait à peine son souffle lorsqu’il a été frappé par une deuxième mousson dévastatrice.

Pour tenter de venir en aide aux habitants dont les maisons sont inondées et qui vivent sans électricité, l’armée a été déployée. Beaucoup ont trouvé refuge sur des bateaux mais la tâche s’annonce immense alors que de nombreuses régions sont submergées, en particulier Sunamganj ou Sylhet, ou l’aéroport est inutilisable.

L’un des pays les plus vulnérables au changement climatique

Avec un niveau d’élévation bas par rapport à la mer, 130 rivières alimentées par l’Himalaya dont la fonte des glaces s'accélère, et des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, comme les cyclones, le Bangladesh est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique du monde.

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, environ 17% des 160 millions d’habitants du Bangladesh vont devoir déménager au cours de la prochaine décennie si le réchauffement persiste au rythme actuel.

