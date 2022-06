Chine: de violents orages dans le Sud provoquent des inondations meurtrières

Des rues transformées en torrents qui emportent tout sur leur passage. De violents orages ont de nouveau frappé le sud de la Chine ce week-end, tuant au moins cinq personnes dans la région autonome du Guangxi, alors que le changement climatique amplifie les orages.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Voilà plus de deux semaines que la saison des inondations a commencé en Chine et les images de la télévision centrale montrent les mêmes scènes de désolation : véhicules, bâtiments... Rien ne résiste à la force des eaux qui envahissent les villes et les campagnes suite à des pluies torrentielles records.

Dans le Guangxi, déjà marqué par la disparition de deux enfants emportés par le torrent le mois dernier, une maison s'est effondrée, provoquant la mort de cinq personnes.

La région autonome n'avait pas vu cela depuis 1961. Même chose dans les provinces du Guangdong, mais aussi du Fujian – là aussi, huit décès le mois dernier liés aux intempéries.

Car s'il pleut beaucoup l'été dans le sud et le centre de la Chine, si le Yangtze et ses affluents sortent régulièrement de leur lit à cette époque, avec le réchauffement, la saison des pluies s'allonge et redouble d'intensité.

Des milliers de maisons détruites, des centaines d'hectares de cultures sous les eaux... On parle déjà de plus de 570 millions de pertes économiques directes. Et les précipitations devraient encore s'abattre sur les provinces du Guizhou, du Jiangxi, de l'Anhui et du Zhejiang ces prochains jours.

Les autorités sont en alerte maximum pour éviter que ne se reproduise la tragédie de Zhengzhou l'été dernier. La capitale de la province du Henan avait ignoré les alertes météos. Quelque 398 personnes avaient perdu la vie dans les inondations.

