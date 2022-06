Les manœuvres douteuses de certaines élites au cœur de la crise sri-lankaise

Les réserves de devises sont quasiment épuisées au Sri Lanka, ce qui a obligé le gouvernement à suspendre le remboursement de ses emprunts à l’étranger. Il peine donc à acheter tous les biens essentiels importés, comme l’essence ou le gaz, ce qui entraîne de graves pénuries. Un système massif de fraudes explique en partie la ruine du pays.

De notre correspondant dans la région,

Il y a trois facteurs qui se sont accumulés : la crise du tourisme d’abord. Les attentats terroristes contre des églises en 2019, suivis par la pandémie de Covid-19, ont fait fuir les touristes de l’île. Le secteur du tourisme représentait alors 5,9% du PIB du Sri Lanka, ce chiffre est tombé à 0,8% en 2020, réduisant aussi l’entrée des devises nécessaires pour importer du pétrole sur l’île entre autres. Deuxième raison : l’endettement massif et rapide du pays, souvent à taux prohibitifs envers la Chine, pour des grands projets d’infrastructures. Et enfin, le clou qui a fermé le cercueil : fin 2019, le nouveau président Gotabaya Rajapaksa a fortement réduit les taxes, depuis la TVA jusqu’aux impôts sur les revenus, ce qui finit de vider les caisses de l’État.

Un système massif de fraudes

Mais il y a un autre facteur essentiel rarement évoqué : la fuite illégale des devises, par la méthode de fausses factures. On déclare par exemple importer pour 1 million de roupies de médicaments, alors qu’on en achète que 500 000. La différence, en liquide, est sortie illégalement pour être placée sur des marchés financiers ou acheter des propriétés à l’étranger - où ces riches hommes d’affaires et sociétés trouveront un meilleur rendement qu’au Sri Lanka.

Le problème est que ce système de fausses factures épuise les réserves de devises du pays. Selon une étude du groupe Global Financial Integrity, cette fuite de devises s’élève à 39 milliards d’euros entre 2009 et 2018, ce qui est quasiment l’équivalent de la dette extérieure actuelle du Sri Lanka. Une dette que le gouvernement ne peut plus payer car il lui manque justement ces devises.

Le silence du clan Rajapaksa en question

Et cela compromet la reprise économique du pays car c’est un problème systémique, qui dure depuis des décennies, et qui est entretenu grâce à la collusion entre les milieux d’affaires et les élus. Une fuite similaire de capitaux est en partie responsable de la ruine de beaucoup d’économies africaines dans les années 1980, les élites économiques faisant aussi sortir illégalement leur argent pour acheter des appartements en Europe, par exemple; obligeant le gouvernement à brader les ressources naturelles pour faire entrer des devises.

Le Sri Lanka peut encore freiner cette chute. Les autorités doivent pour cela agir sur trois institutions : la banque centrale, le système bancaire et les douanes, afin de contrôler les volumes échangés et les transactions financières correspondantes. Mais pour que cela arrive, il faut une volonté politique, or les élus au pouvoir aujourd’hui, comme le clan des Rajapaksa, sont les mêmes qui ont toléré cette fraude massive depuis des décennies. Sans leur départ, un tel changement de système semble compromis et le rétablissement du Sri Lanka n’en sera que plus long.

