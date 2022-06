Étranglé, le Sri Lanka accepte que de jeunes femmes puissent travailler à l'étranger

Des femmes sri-lankaises dans la rue à Colombo, en janvier 2021 (photo d'illustration). AP - Eranga Jayawardena

Les jeunes Sri-Lankaises pourront maintenant partir travailler à l'étranger dès 21 ans, soit entre deux et quatre ans plus jeunes qu'auparavant. Le gouvernement a annoncé qu'il abaissait cet âge minimum, alors que le Sri Lanka traverse la pire crise économique de son histoire, et que le pays, en défaut de paiement, a un besoin essentiel de devises étrangères. Certains condamnent cette décision, qui peut exposer des jeunes femmes à des abus.