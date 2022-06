Chine: le «Zéro Covid» et ses montagnes de déchets médicaux à recycler

Avec les confinements, les dépistages Covid se multiplient dans le cadre de l’arsenal de mesures destinées à empêcher toute infection. Chaque jour, plusieurs centaines de millions d’écouvillons doivent être recyclés.

Avec notre correspondant à Pékin,

Le testeur n’est pas le recycleur en Chine, et lorsque l’on demande aux agents sanitaires ce que deviennent les grands cotons tiges qui nous grattent la glotte toutes les 48 heures à Pékin, les yeux s'écarquillent : « Bu zhi dao ! » (« Je ne sais pas », en chinois). Que faire de cette montagne de tests PCR, alors que les populations des mégalopoles chinoises continuent d’être dépistées toutes les 48 et 72 heures dans la Chine du Zéro Covid pour détecter au plus tôt les nouveaux foyers de Covid-19 ?

Pour quelques dizaines de cas positifs, des dizaines de millions de personnes sont testées négatives et les déchets médicaux s’accumulent. Le long confinement de Shanghai a produit plus de 68 500 tonnes de déchets, soit 1 400 tonnes par jour, estime Luo Hailin, directeur adjoint du Bureau municipal de l’écologie et de l’environnement de la capitale économique chinoise, dans des propos rapportés par le Quotidien du Peuple le mois dernier. Des chiffres six fois supérieurs à la normale.

Or la machine à polluer continue, même en temps de paix avec l’épidémie. La généralisation des dépistages a entraîné l’apparition de dizaines de milliers de kiosques à PCR dans les grandes villes, situés à moins de 15 minutes à pied du lieu où l’on se trouve. « La quantité de déchets médicaux qui est générée quotidiennement est d’une ampleur presque sans précédent dans l’histoire de l’humanité », confie à l’AFP Yi Lifei. « Les problèmes sont déjà énormes et ils vont continuer de s’aggraver », poursuit cet expert en environnement à l’université de New York à Shanghai.

1,8% du PIB chinois

Parmi les déchets qui s'accumulent, les bouts en coton blanc des écouvillons nasopharyngés qui trempent dans le révélateur rouge, mais aussi le reste des cotons tiges cassés, des tubes à essai, des emballages et les fameuses combinaisons blanches, visières et gants de protection des soignants, devenus symboles de l’ère virale en Chine, qui finissent dans des sacs jaunes à déchets médicaux. « Deux grandes poubelles sont remplies en une après-midi », expliquait le 25 mai dernier le responsable d’un point de test Covid à Shanghai au site officiel The Paper.

Les tests Covid 48 h et 72 h qui accompagnent la stratégie zéro Covid semblent là pour longtemps en Chine. Suffisamment pour inciter des entreprises à développer ce genre de véhicule « anti Virus ». #CamionnettePCR pic.twitter.com/QIbgCi5G4h — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) June 20, 2022

Ces sacs sont stérilisés, puis éliminés généralement par incinération. Outre l’impact environnemental, le coût de cette campagne de dépistage de masse dépasse le produit intérieur brut (PIB) de pays comme l'Islande et le Cambodge, affirmaient le mois dernier des chercheurs de Soochow Securities dans une note citée par le South China Morning Post.

Les fabricants se frottent les mains, mais ces tests en batterie, qui jusqu’à présent ont permis, selon les autorités sanitaires, de maîtriser l’épidémie en Chine, ont un poids énorme pour les collectivités locales aux recettes déjà plombées par la crise immobilière et les confinements à répétition. La normalisation des tests Covid pourrait coûter 1,8% du PIB chinois, selon les analystes de la banque Nomura.

