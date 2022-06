Séoul lance sa première fusée spatiale à partir de technologies sud-coréennes

La fusée Nuri a décollé ce 21 juin du centre spatial de Naro à Goheung, dans le sud de la Corée. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le programme spatial sud-coréen vient de faire un bond de géant. Avec le lancement réussi ce 21 juin de sa première fusée spatiale construite à partir de technologies locales, la Corée du Sud rejoint le club très restreint des nations ayant développé un lanceur spatial capable de transporter un satellite de plus d'une tonne, après la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, le Japon et l'Inde. Un tour de force pour ce pays qui, même s’il est réputé pour ses produits de haute technologie, ne s’est lancé que tardivement dans la course spatiale internationale.