Crise au Sri Lanka: Namal Rajapakse répond à la gronde contre son clan

Des membres de la Fédération interuniversitaire des étudiants demandent au président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa de démissionner lors d'une manifestation à Colombo, le 20 juin 2022. REUTERS - DINUKA LIYANAWATTE

Le Sri Lanka s'enfonce de plus en plus dans la crise. Les pénuries de carburant empirent, forçant le gouvernement à fermer les écoles et à envoyer les fonctionnaires travailler de chez eux. Le pays asiatique traverse la pire crise économique de son histoire. Le clan des Rajapakse, qui a régné pendant la majorité des deux dernières décennies, est tenu pour responsable de cette débâcle. Notre correspondant régional a pu s'entretenir avec l'un des membres du clan. Il répond à ces accusations.