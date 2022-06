À Pékin, le quatorzième sommet des Brics s’ouvre sur fond de crises mondiales

Le discours du président chinois, Xi Jinping en préambule de ce 14e sommet des BRICS, qui se tient à Pékin. AP - Yin Bogu

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le quatorzième sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se tient aujourd’hui à Pékin. Les Brics, c’est 42 % de la population et un quart du PIB mondial. Le mot d’ordre de ce forum, c’est la coopération et l’ouverture économique pour lutter contre les crises, notamment la crise alimentaire.