Covid-19 au Japon: au moins 750 000 doses de vaccins jetées à la poubelle

Le Japon connaît un nouvel accroc dans la campagne de vaccination alors que le pays, depuis le début de l'épidémie, s'est toujours distingué par sa lenteur et sa désorganisation. En ce moment à Tokyo et ailleurs, des centaines de milliers de doses de vaccin, un million même, selon certaines estimations, sont en train d'être jetées à la poubelle, car elles n'ont pas trouvé preneurs et qu’elles ont atteint leur date limite d'utilisation.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Pour la troisième phase de la vaccination, le gouvernement s'est approvisionné essentiellement auprès de la firme Moderna. Pour ce responsable d'un vaccinodrome, c'était l'erreur à ne pas commettre : « Au Japon, le vaccin de Moderna a causé beaucoup plus d'effets secondaires que celui de Pfizer. Et dans des fioles scellées de Moderna, on a découvert du plastique, du caoutchouc et même des poils ou des cheveux. Du coup, les gens se méfient, évidemment. En plus, le variant Omicron étant assez peu dangereux, beaucoup ont jugé cette troisième dose de vaccin superflue. »

Ce sont 750 000 fioles, au minimum, qui ont été jetées à la poubelle. Et pour ces deux Tokyoïtes qui ont fait l'impasse sur la dose de rappel, elles regrettent un tel gaspillage, sans pour autant culpabiliser: « On n'a qu'à mettre au point des vaccins qui sont mieux supportés par l'être humain : moi, après chacune de mes deux vaccinations, j'ai eu 39 de fièvre », explique la première. Et la seconde de préciser: « En mon âme et conscience, j'ai décidé de ne pas faire vacciner mes enfants. Le port du masque en permanence et le respect scrupuleux des distances sociales, cela me semble suffisant pour les protéger. C'est mon choix de mère, et l’on n'a pas à le remettre en cause. »

40% des Japonais n'ont été vaccinés que deux fois et seuls 20% des enfants de moins de 12 ans ont reçu une première dose. Pour les experts, dès lors, si de nouveaux variants plus dangereux qu'Omicron apparaissent cet hiver, ce sera la catastrophe sanitaire dans le pays.

►À lire: Covid-19 au Japon: deux ans après, Tokyo rouvre ses frontières aux touristes étrangers

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne