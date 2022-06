Afghanistan: après le séisme, l'aide humanitaire est acheminée avec difficulté

Selon les organisations humanitaires, 270 000 personnes vivant dans les zones touchées par le séisme auraient besoin d’assistance. AP

L’aide humanitaire arrive doucement dans les districts les plus sinistrés d’Afghanistan. Le séisme qui a secoué le sud-est du pays a causé la mort de 1 100 personnes selon le dernier bilan officiel, il y aurait plus de 1 600 blessés. 270 000 personnes vivant dans les zones touchées par le séisme auraient besoin d’assistance. L’ONU, le Pakistan, l’Iran et le Qatar ont déjà fait parvenir de l’aide aux sinistrés. Une aide acheminée avec difficulté, la zone étant difficile d’accès.