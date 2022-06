Hong Kong: visite de Xi Jinping prévue le 1er juillet 2022

Le président chinois se rendra à Hong Kong le 1er juillet 2022. Xi Jinping doit assister au 25e anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine, alors que Pékin est accusé d’y étouffer les dernières libertés des Hongkongais. Ce sera aussi la première sortie du leader chinois de Chine continentale depuis le début de la crise du Covid-19.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Voilà cinq ans que Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ne se sont pas rendus à Hong Kong. La dernière fois c’était en 2017, pour les vingt ans du retour de la région administrative spéciale à la « mère patrie » comme disent les médias d’État, ici. À l'époque, 11 000 policiers avaient été déployés rappelle le South China Morning Post ce matin.

Très haute surveillance

Une visite, cette fois encore, sous très haute surveillance - alors que des manifestants affirment se préparer à des rassemblements - et minutieusement préparée. Il faut éviter le moindre incident. Comme pour tous les rassemblements où sont présents les dirigeants en Chine, la visite se fera en boucle fermée, avec un public et des invités triés sur le volet et testés Covid-19.

Deux hôtels cinq étoiles seront fermés aux réservation à compter de ce lundi 27 juin Concernant le programme, le passage par une école et un parc scientifique serait à l’étude, si le programme du numéro un chinois n’est pas trop chargé. Selon l’AFP, des écoliers ont été invités à passer une semaine en quarantaine avant l’événement, des chants patriotiques ont été répétés.

Pékin veut montrer une image à l'opposé des manifestations de 2019

Aucun couac, pour ce 25e anniversaire. Pékin veut montrer une image à l’opposé des manifestations géantes de 2019 refusant l’emprise de la Chine continentale, une image de Hongkongais unis derrière le chef de l’État chinois qui présidera la cérémonie d’anniversaire et assistera à l’investiture de John Lee, nouveau chef de la ville désigné par le pouvoir chinois.

►À lire aussi : Anniversaire du massacre de Tiananmen: toujours pas de commémoration à Hong Kong

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne