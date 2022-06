Le Bangladesh inaugure le plus long pont du pays avec quatre ans de retard

Le pont Padma, le plus long du Bangladesh, au jour de son inauguration, le 25 juin 2022, aux abords de Dacca.

Le Bangladesh a inauguré samedi 25 juin un gigantesque pont près de la capitale Dacca. Au-delà d’être présenté comme le plus long du pays, le pont Padma, avec ses 6,2 kilomètres, est également très controversé : il a accumulé les retards, les accusations de corruption et même les lynchages après des rumeurs sur des sacrifices d’enfants. Les principales rues de Dacca arboraient samedi toutes sortes de décorations pour célébrer l’inauguration.

« Ce pont est notre fierté, un symbole de nos capacités, de notre force et de notre dignité », a lancé la Première ministre Sheikh Hasina lors de l’inauguration. Le pont connecte le sud-ouest du Bangladesh au reste du pays en enjambant le fleuve Padma. Et c’est une avancée économique, car jusqu’ici les marchandises destinées au sud du pays - très pauvre - et à la mégalopole indienne de Calcutta devaient prendre la voie fluviale du Padma. Soit un trajet très lent.

Mais le chantier a été extrêmement long, presque neufs ans, ainsi qu’extrêmement cher. Au total, près de 4 milliards de dollars que le Bangladesh a dû financer lui-même, après le retrait de la Banque mondiale et d’autres prêteurs suite à des accusations de corruption : une société canadienne a été accusée d’avoir soudoyé des fonctionnaires. Des accusations fausses et conspirationnistes, selon Dacca.

Le projet a aussi été retardé de quatre ans pour cause d’envasement du fond du fleuve, qui le rendait instable, expliquent les ingénieurs.

Mais le chantier est également devenu tristement célèbre dû à des lynchages en 2019 : huit personnes ont été tuées et 30 autres agressées après des rumeurs qui avaient circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que des enfants avaient été enlevés et sacrifiés comme offrandes pour la construction du pont.

