Le Sri Lanka n’a pratiquement plus de pétrole ni de devises pour acheter des aliments

Un Sri-Lankais attend au milieu d'une route après le blocage du trafic dû à une manifestation demandant de l'essence, à Colombo, le 24 juin 2022. Avec a crise actuelle du pétrole, de nombreux Sri Lankais font la queue des jours durant devant les stations-essence, au cas où il y en ait une livraison. AP - Eranga Jayawardena

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Sri Lanka est pratiquement à court d'essence et de gazole, a annoncé samedi 25 juin le ministre de l'Énergie, qui s'est excusé auprès des automobilistes pour l'aggravation de la crise du pétrole. L'unique raffinerie du pays a fermé par manque de pétrole brut. Le pays subit la pire crise économique de son histoire, et n'a plus assez de réserves de change pour financer les produits les plus essentiels comme les aliments, le pétrole et les médicaments.